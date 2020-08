«Bana stengd»-skiltet kan snart pensjonerast i Hovdebygda

Nyheiter

– Arbeidet skal vere ferdig til 18.45 komande tysdag. Då skal dei to første kampane bli spelt på den nye bana. G14- og J13-laget skal spele kamp samtidig. Det er ikkje mange baner som kan ha to 9-ar-kampar samtidig og vere innanfor banekrava til fotballforbundet, men det kan vi i Hovdebygda, seier Geir Aamund Hovden som saman med Frode Viddal er prosjektleiarar for ombygginga i Hovdebygda fotball.