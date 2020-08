Ingen nye påviste smittetilfelle

Nyheiter

Møre-Nytt prata med ordføraren like etter eit møte i kriseleiinga i kommunen.

-Berre i løpet av måndagen vart 33 testa, og desse ventar på testsvara. Og i førre veke vart altså heile 115 testa, og ingen var smitta. Vi har no passert tusen korona-testa i Ørsta, og det vil altså seie at kvar tiande person i kommunen er testa, seier Aam.

Sidan i mars har sju personar testa positivt for Covid 19 i Ørsta kommune. Dei første fekk påvist smitte i mars, og dei førebels siste i starten av juli. Dei to siste var turistar som var på ferie i Ørsta ein kort periode.

- Og no vert det spennande tider framover, med mange som har vore ute og reist, skulestart og oppstart av studieåret på Høgskulen i Volda. Vi kan berre håpe at det går bra, seier Aam, som understrekar at det er svært viktig å følgje smittevernreglane til punkt og prikke.

På Ørsta kommune si heimeside vert det opplyst dei følgjer Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine kriterium for testing.

- Frå onsdag 12.08.20 har FHI og Helsedirektoratet varsla innføring av nye testkriterier der alle som mistenkjer at dei er koronasmitta skal få høve til å testa seg utan vurdering frå lege. Det gjeld sjølvsagt i Ørsta også, men du må framleis ringje koronatest-telefonen slik at vi får registrert deg og gjort alt klart til du kjem til teststasjonen på avtalt tidspunkt.