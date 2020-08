Nyheiter

Korleis startar dagen din?

Det fine med sumaren er at eg kan vere heime, her treng eg ikkje vekkjarklokke slik eg må ha på stortingshybelen. To barnehagebarn syt for at foreldra ikkje forsøv seg, og morgonstemninga er stort sett ein stad mellom kos og kaos. Livet i Oslo er meir rutineprega. Eg er glad i den tidlege morgonturen til Stortinget og den faste havregrauten i kantina. Sistnemnde er stadig til fascinasjon for utanlandske kollegaer med meir jålete vanar. Eg tenkjer vel at om du rynkar på nasen av graut og brunostskiver til frukost,då har du fjerna deg for langt vekk frå dei du skal representere.