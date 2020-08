– Til vi ser korleis smitten utarter seg er det viktig å vere forsiktig

Nyheiter

– Frå pandemien kom og fram til for nokre veker sidan har vi vist at vi har vore veldig flinke. Smittetala i Noreg har vore låge. Det har gjort at har kunne hatt ein sommarferie nært opp til normalen. I veke 28 hadde vi 25 nye smittetilfelle i landet. Det var det lågaste talet på ny smitte sidan utbrotet. Sidan då har det vore ei dobling i smittetalet frå veke til veke. Det fortel oss at vi ikkje er ferdige, seier Ingebrigtsen.