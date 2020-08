Nyheiter

For nokre år sidan gjekk det eit program på TV2 som heitte «Til bords med fienden» I dette programmet reiste reporter Fredrik Græsvik og kokk Tom Victor Gausdal jorda rundt til konfliktsoner der det hadde vore krig og uro i årevis. Personar frå begge sidene i konfliktene vart inviterte til å sitte ved same bord og ete eit måltid mat ilag. Medan dei åt, skulle dei fortelle si fortelling, frå sin ståstad. For mange av dei inviterte vart det første gongen dei hadde møtt kvarandre anlet til anlet.

Difor var stemninga fortetta når fiendane sette seg til bordet. Årevis med blodige krigar, vald og hat sat i kroppen. Men sakte men sikkert, i løpet av måltidet, røpa kroppspråket deira at dei slappa meir og meir av.

Denne enkle, menneskelege handlinga; Å ete saman, gjorde noko med dei. Fred vart det nok ikkje, men kanskje klarte dei å sjå sin fiende ikkje berre som eit monster, men som eit menneske?

I den jødiske kulturen i Jesu samtid, var det ikkje alltid eit opent bordfellesskap. Jødane var redde for å gjere seg religiøst ureine ved å dele bord med andre folkeslag, prostituerte og kriminelle som levde i strid med Moseloven. Det gjaldt å halde seg rein for Gud, og helst berre omgi seg med reine menneske.

Jesus trampar over alle tabuar då han set seg til bords med dei utstøtte. Tollarane var nærast sett på som landsforædarar. Dei kravde nemleg inn skatt på vegne av den romerske okkupasjonsmakta, og tok ofte for mykje og putta i eiga lomme. Dei var rike, men utstøtte.

Ein av desse, Levi, som ingen vil ha til ven, seier Jesus at han vil ha som sin eigen læresvein. Jesus sit til bords med dei utstøtte, og med dette gir han dei verdi som menneske. Han ser dei ikkje som fiendar, men som mennesker.

Der mennesker prøver så hardt å verte godtekne av andre, set Jesus seg ned og delar eit måltid mat. Han trenger ikkje seie så mykje heller. For dei han møter, skjønar at dei er sett og elska av Guds eigen son.

Bøn: Gud, la oss sjå kvarandre slik som du ser på oss!

Preiketekst 10. søndag i treeingingstida:

27 Sidan gjekk Jesus ut. Då fekk han sjå ein tollar som heitte Levi. Han sat på tollbua. Jesus sa til han: «Følg meg!» 28 Då stod han opp, gjekk frå alt og følgde Jesus. 29 Levi heldt eit stort gjestebod for han heime hos seg. Og ein heil flokk tollarar og andre var til bords saman med dei. 30 Farisearane og dei skriftlærde blant dei murra og sa til læresveinane: «Kvifor et og drikk de saman med tollarar og syndarar?» 31 Men Jesus svara: «Det er ikkje dei friske som treng lege, men dei som har det vondt. 32 Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar til omvending.» Luk 5,27-32