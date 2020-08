Den mystiske sommarmånaden då alt går gale

Nyheiter

Opphavet til hundedagane går heilt tilbake til oldtidas Egypt. Då hang Sirius (Hundestjerna) på nattehimmelen samstundes med at vatnet i Nilen tok til å stige. Begge ting skjedde i den varmaste tida på året. Ein betrakta då stigninga til floda og den sterke heten som følgjer av at stjerna hadde komme på natthimmelen og kalla difor denne månaden for hundedagane.

Seinare har forsking vist at Sirus er for langt vekke frå jorda til å ha noka som helst slags påverking på miljøet her.

Månaden alt rotnar

Eitt av dei mest kjende fenomen knytt til hundedagane er at mat og anna rotnar lettare. Det har ein naturleg samanheng med at vêret på denne tida av året ofte er på sitt varmaste.

Fleire stadar i landet blir perioden kalla for røtmånen eller røtnmånen. Det namnet kan komme frå det lågtyske rodedage, der det første leddet betyr hund. I den folkelege etymologien er ordet kopla til ròte eller rotning.

Spår vêret

Hundedagane har òg ord på seg for å varsle vêret, men kva type vêr perioden varslar har geografisk variasjon.

Den mest vanlege forstillinga er at vêret ein går inn i hundedagane med vil vere omvendt av det vêret ein går ut med. Vêret ein går inn med vil vare første halvdel av hundedagane medan vêret ein går ut med vil byrje cirka halvvegs inn i hundedagane.

Likevel er det andre førestillingar om korleis hundedagane spår vêret. Ein tradisjon sa at slik vêret var på første hundedagen, slik skulle det bli heile månaden. Ein annan tradisjon frå Hallingdal sa at slik vêret var tredje hundedag, slik skulle det bli i tre veker.

Mystiske ting i emning

Også annan overtru er tradisjonelt sett knytt til denne tidsperioden.

Over heile Europa var førestillinga at hundane lettare blei galne og farlege på denne tida.

Ei anna førestilling åtvara folk mot å årelate seg i hundedagane, då ein kunne bli tungsindig eller miste forstanden.

På Sunnmøre og på Sørlandet herska det ei førestilling om at ein ikkje burde bade i denne perioden fordi vatnet blei sagt å vere giftig.