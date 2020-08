– Kanskje desse korta frå samlinga mi kan inspirere nokon til å ta seg eit bad i helga?

Nyheiter

Menneska har til alle tider kasta seg ut i bølgjene eller hoppa i vatnet, enten kledd i undertøy eller, dersom ingen kunne sjå dei, nakne. Badelivet slik vi kjenner det i dag, oppstod i mellomkrigstida. Unge menneske søkte i flokkar til stranda eller elvekanten, som vart ein populær stad for kroppsdyrking og lovprising av sola. Nordmenn fekk meir fritid, og det vart populært å vere ved sjøen i ferien. Fleire stader vart framsnakka som «badebyar», og sørlandskysten vart erobra av turistar. Frå byane gjekk det badebussar til strendene. Eit døme frå 1934: Gigantanlegget Ingierstrand bad stod då ferdig ved Oslo. Her var det 700 garderobar og parkeringsplass til 150 bilar.

Lækjarstanden tilrådde bading, soling og sjøluft som viktige middel for å betre folkehelsa. Det var likevel viktig å ta dette med måte. Sollys vart vurdert som terapi på slutten av 1800-talet, og stadig fleire sola seg. Norske aviser skreiv i 1904 med undring korleis kvinner i København solte seg slik at dei minte om «mulattar». Filmar, vekeblad og reklame følgde sjølvsagt med i nye trendar, og dei populærkulturelle ideala vart omtala med tilnærming til marknadsmessige krefter. Dei unge tok etter.

For kring hundre år sidan flytta badelivet seg frå dei gamle badehusa til strendene. Det gamle badelivet var eit strengt kjønnsdelt regime, men no vart det vanleg med «fribading» for begge kjønn. Kvinnene fekk stadig meir moderne badedrakter i staden for dei gamle heildekkande plagga. Karane, som tidlegare ofte bada nakne, måtte no pent ta på seg badebukser. Det vart her som i anna kulturnytt som handla om dei unge sine påfunn; dei godt vaksne reagerte på fribading og dristige bademotar.

I turist- og fritidsomtale anno 2020 vert det reklamert for både innandørs- og utandørs symjebasseng, oppvarma og/eller med vannsklie. Visit Aalesund omtalar regionen med flotte strender med fleire høve til å velje, og i kom- binasjonen med utsikt over fjordane er opplevinga komplett! Overåsanden i Hjørungavåg omtalar seg slik: «Ved Nasjonalmonumentet på Ovra finn vi kanskje den finaste badestranda på Sunnmøre. Austvendt strand med flott sand og mange parkeringsmuligheter, 1 km frå Hareid sentrum.» Tafjord Friluftsbad tilbyr oppvarma symje- basseng med 27–31 grader i vatnet, for å nemne nokre av dei mange tilboda. Reiseradioen i NRK formidlar temperaturar frå heile landet, og i andre medium er det mykje informasjon og påfunn.

Det er sjølvsagt stort utval i postkort knytt til slike opplevingar. Her er det illustrerte forteljingar om mangt og mykje, og samlarar kan spesialisere seg på ymse vis, både innanlands og i syd-legare miljø. Her kan vi sjå utvikling og tilbod i marknaden. Både fotografar og teiknarar fekk her mange motiv og idear.

Postkorta var populære mellom anna fordi dei kunne brukast som minne og helsingar utan å få sand i kamerautstyret. Kanskje desse korta frå samlinga mi kan inspirere nokon til å ta seg eit bad i helga?