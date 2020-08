Redningsaksjon etter fallulykke

Nyheiter

Alpine redningsgruppe Sunnmøre, luftambulanse Ålesund og redningshelikopter Florø er involvert i ein krevjande redningsaksjon i Molladalen fredag kveld. Hovudredningssentralen Sør-Norge melder at det har vore eit fall under klatring ved Molladalstindane.

Hovudredningssentralen opplyser til Møre-Nytt at det er ein person som er skadd. Det er fleire personar i turfølgjet.

– Luftambulansen har vore inne i området. Dei konkluderte med at det var for vanskeleg å frakte ut den skadde utan alpine redningsgruppe. Dei er på veg til området no, opplyser HRS Sør-Norge til Møre-Nytt.

HRS Sør-Norge fekk melding om hendinga rundt klokka 19.15.