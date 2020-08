Nyheiter

Regjeringa la fram nye smittevernreglar på ein pressekonferanse fredag. Der sa Høie at det ikkje blir opna for kampar og konkurransar i breiddeidretten for dei over 19 år.

Samtidig slo han fast at ein held på grensa på maksimalt 200 personar på arrangement, slik det til dømes er med publikum på eliteseriekampar i fotball. Tidlegare har det vore antyda ei opning for 500 personar frå 1. september, men slik blir det ikkje.