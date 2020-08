– Tek saka på stort alvor

Nyheiter

Det seier kommunaldirektør i Volda, Rune Sjurgard, etter at Arbeidstilsynet purra kommunen om svar på korleis ein vil hindre at slike angrep som Adel Dabbas vart utsett for 7. juni ikkje skal skje igjen.

7. juni vart Adel Dabbas, som arbeidde innan rus- og psykiatri-helsetenesta angripen av ein brukar, og stukken med eit stjerneskrujarn i hovudet. Dabbas har fått store helseplager etter angrepet, og sa i eit intervju med Møre-Nytt at han hadde vore død om skrujarnet hadde gått ein millimeter lenger inn i hovudet.

Ikkje i samsvar

Etter angrepet føretok Arbeidstilsynet eit tilsyn i rus- og psykiatrisk helseteneste i Volda, og konkluderte med at dei fann forhold som ikkje var i samsvar med regelverket. Den 22. juni kom Arbeidstilsynet med eit varsel om pålegg, og Volda fekk frist til 24. juli med å kome med kommentarar.

– Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere, skreiv Arbeidstilsynet i eit brev til Volda kommune nyleg. Arbeidstilsynet hadde då gitt Vodla kommune ordre om å kartleggje årsakene til arbeidsulykka, vurdere risikoen for at slikt kan skje igjen, og setje i verk tiltak for å hindre dette.

- Har svara

– Volda kommune svara ut dette i brev til Arbeidstilsynet den 14. juli. Dette vart sendt elektronisk, men på grunn av ein elektronisk feil mottok ikkje Arbeidstilsynet brevet. Dei purra da automatisk til kommunen den 30. juli. Kommunen vart såleis gjort merksam på dette og sende svarbrevet på nytt.

– Det har vore sett i gang tiltak for oppfølging i etterkant av denne konkrete hendinga. Det er planlagt vidare tiltak med tidsplan, opplyser Sjurgard.

Kommunaldirektøren viser til generelt sett har rus- og psykisk helseteneste i kommunane fått vesentleg auka utfordringar som følgje statlege reformer der kommunane har fått eit auka ansvar for tyngre oppgåver som tidlegare låg til institusjonar i helseforetaket.