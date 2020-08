Nyheiter

– Koronafaren er her framleis, og vi må alle innstille oss på å leve etter «den nye normalen» i lengre tid framover. Vi må vere førebudd på at vi kan få lokale smittetilfelle og utbrot, seier kommuneoverlege Unni Natås i ei pressemelding.

Natås ber innbyggjarane i Ørsta kommune om å halde fram med å ta del i den nasjonale dugnaden.

– Dei siste vekene har vist oss at koronapandemien på ingen måte er over – verken nasjonalt eller internasjonalt. Koronaviruset er framleis like smittsamt og like farleg for utsette grupper. Mange kjem no heim frå ferie etter å ha vore på reise både innanlands og utanlands og skal mellom anna tilbake til jobb, skule, barnehage og fritidsaktivitetar. Mange har vore sosiale og vore saman med familie og vener. Det er derfor auka smittefare no. Den nasjonale dugnaden er ikkje over, og vi må alle saman hjelpe til.

Smittevernsreglane er: