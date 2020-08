Fire nye veker i fengsel etter drapsforsøk

Nyheiter

Sunnmørsposten: Mannen i slutten av 20-åra som er sikta for drapsforsøk på ein miljøarbeidar i Volda i juni er varetektsfengsla i fire nye veker. Det opplyser forsvarar Jørund Knardal. Mannen har samtykt til fengsling.

– Han forstår at det han er sikta for er alvorleg, og har forståing for at politiet ber om varetektsfengsling, seier Knardal til Sunnmørsposten.

Den tilsette miljøarbeidaren, Adel Dabbas, blei alvorleg skadd etter åtaket med skrujarn.

Ein rettspsykiatrisk rapport er bestilt og er under arbeid, men ikkje klar, opplyser forsvararen.

Mannen har tidlegare sagt at han vedgår straffskuld.

Knardal vil ikkje uttale seg om motivet for drapsforsøket.

Ei rettssak er så langt ikkje tidfesta.

Denne artikkelen vart først publisert av Sunnmørsposten.