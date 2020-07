- Slo hovudet fleire gonger i golvet

Nyheiter

Ein mann i slutten av 30-åra må møte i Søre Sunnmøre tingrett tiltalt for mellom anna mishandling. I oktober i fjor sat han ifølgje tiltalen over ei kvinne som låg ned. Han slo hovudet hennar fleire gonger i golvet, og tok kvelartak fleire gonger slik at kvinna fekk pusteproblem.