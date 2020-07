Volda kommune nær tredobla eigedomsskatten

Nyheiter

Ein hytte-eigar på Viddal har fått nær tredobla eigedomsskatt etter at Volda vart hans nye hyttekommune.

- Då vi var i Ørsta kommune var rekninga på 1650 kroner per år. No er den auka til 3990 kroner per år, skriv Per Kristian Viddal, som syns dette er ein urimeleg auke frå eine året til hitt.

Han meiner Volda kommune sine takstmenn har lagt til grunn feil – og for stort – areal.

- Hytta har eit båthus/garasje i kjellaren på 88 kvadratmeter og to altanar i i første etasje på til saman førti kvadrat. Det er skråtak i delar av første etasje, og såleis er samla buareal på 135 kvadratmeter. Kravet i eigedomsutrekninga er basert på 200 kvadratmeter eller meir.

Skriv Viddal i klagen, der han krev lågare verdi-fastsetjing av eigedommen og justering av neste rekning.