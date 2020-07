"Total skivebom av Kristiansen"

Nyheiter

Som ansatt i Tussa har eg og mange av mine kollegaer merka oss utspelet til Ivar Otto Kristiansen si oppfordring om å skifte straumleverandør pga. Tussa sitt påståtte engasjement i vindkraft. Dette er ein total skivebom frå Kristiansen si side, der han rettar bakar for smed. Det vil sei at han skuldar Tussa for nokon andre har gjort. Viss det å ha ein aksjonær i Tussa som har ein eigarpost i eit anna selskap som igjen har ein eigarpost i eit selskap som er involvert i vindkraft skulle kvalifisere til at Tussa er involvert i vindkraft, vil dette medføre at nesten heile kraftnorge er involvert i vindkraft. Dette fell på si eiga urimelegheit.