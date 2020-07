«Volda – verdas beste studiebygd!»

Nyheiter

Eit nytt studieår er i emning, og faddervekesjefen på Høgskulen i Volda, Helena Heimer Rognstad frå Oslo, - forsikrar alle nye studentar om at Volda er verdas beste studiebygd.

På heimesida til høgskulen skriv journalistikk-studenten Rognstad at anten ein er frå byen eller bygda, er nordlending, søring eller noko midt imellom – studietida i Volda vil ein aldri gløyme.

Ho skriv at ho søkte Volda litt på slump, og kunne på førehand ikkje ein gong plassere bygda på noregskartet. Men vart positivt overraska. Ho skriv:

«Da jeg flyttet til Volda var jeg redd for at hverdagen skulle bli kjedelig og tom. Jeg var jo vant til at det skjedde noe rundt meg hele tiden, og at jeg hadde mange å spille på. Husker at jeg tenkte «Blir det ensomt og tomt, så kan jeg gå turer i fjellet i det minste. Bli litt sånn friskus!». Men mange turer i fjellet kan jeg ikke skryte på meg etter to år i Volda. Og frykten for å ikke ha noe å gjøre forsvant fort. Hverdagen i Volda er fylt opp med mye sosialt, spennende undervisning og verv som gir deg masse verdifull erfaring til fremtidige jobber. Det er av og til jeg reiser hjem til Oslo bare for å ligge i senga, før jeg igjen er klar for en hektisk hverdag med mye sprell, utfordringer og morsomme fester.»

No er ho altså sjef for fadderane – ein gjeng som tek imot dei ferske studentane og viser dei det Volda har å by på. Og det er som ho skriv: «Rokken, Rotsethornet og store-Kiwi. Haha, jeg bare tuller, klart Volda har mer! Vi har lille-Kiwi også.»