«Grove brot på smittevernreglane»

- Restaurantar i Oslo vert stengde på grunn av manglane antibac. Og eg ser ikkje meininga i at det skal vere skilnad på restaurantar og ferjer.

Det meiner ein turist som har sendt fleire epostar med bekymringsmelding til kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol – etter at han har nytta Folketad-ferja fleire gongar som turist i det siste.

I første eposten skreiv han: «Toalettene som er i bruk ser ikke ut! De mangler såpe og antibac. Ikke vært fylt på de siste dagene. Renholdet for øvrig er også dårlig, det var gammel avføring på toalettsetene både på forrige tur og nå i dag. Håndtørkere fungerer ikke og tørkepapir mangler.»

To døgn seinare hadde han vore på ferjetur igjen, og sidan forholda var dei same, sende han nok ein epost til kommuneoverlegen.

Og på den tredje dag, som det heiter, var han nok ein gong på veg over fjorden, og skreiv:

«Reiste i formiddag fra Folkestad til Volda og er nå på vei fra Volda til Folkestad. Det er fortsatt tomt for alt! Kan det være så vanskelig for Norled å ta kontakt med fergemannskapet for å få orden på dette? Dette er grove brudd på smittevernreglene.»