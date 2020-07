Ny gapahuk står fonntrygt

Nyheiter

Trimgruppa i Sæbø IL har fått sett opp ein ny gapahuk i Olavsdalen. Og gapahuken står fonntrygt.

Gapahuken kom opp i ekspressfart i løpet av helga, og no kan folk kvile under tak på det populære turmålet sør for Sæbø.

Trimgruppa i Sæbø IL har fått dei naudsynte løyva for å kunne setje opp gapahuken. Det siste som kom på plass, var ei eiga skred- og rasfarevurdering.

Denne er utarbeidd av Breiteik Fjordsenter. Det vert konkludert med at verken snøskred, steinsprang mot gapahuken eller hendingar knytt til jord- og flaumskred er til hinder for at gapahuken kan førast opp.

Turen til Olavsdalen startar ved Hustad, og gapahuken ligg på når fire hundre meters høgde, og derifrå er det eit fint utsyn over Bondalen, Sæbø og Hjørundfjorden.