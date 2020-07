Nektar å skatte for grunnen under linjene

Nyheiter

Statnett føyer seg inn i rekkja blant dei som har klaga på eigedomsskatte-taksten for «nye» Volda kommune i 2020.

Statnett fekk nyleg tilsendt skattesetel for eigedomsskatt frå Volda kommune, og takstgrunnlaget er sett til 120,8 millionar kroner for inntektsåret 2020

Statnett meiner takstforslaget er basert på feil rettsbruk.

Blant anna er Statnett usamd i taksator si vurdering av at Statnett er skattemessig eigar av annanmanns grunn. Dette er rekna inn i skattegrunnlaget. Blant anna er 2,9 km fjordspenn også rekna med, og Volda føreset at Statnett betalar for avgrensa rettar til grunnen der kraftleidninga passerer over Voldsfjorden…

13 siders klage

Statnett har sendt ei heile tretten sider lang klage på skatteutrekningane til Volda kommune.

Statnett sin spesialrådgjevar for skatt, Lise Marie Evensen, skriv blant anna:

«Statnett gjør gjeldende at kostnader til erverv av rettigheter til annenmanns grunn ikke skal medtas i nettanleggets eiendomsskattegrunnlag. Vi vil presisere at det ikke er rettigheten til å ha linjenettet over eiendommen som er objekt for eiendomsskatt, men grunneiendommen som sådan. Statnett er ikke eier av grunnen (i linjetraseene) hvor nettanlegget er oppført.»

Høgsterett

I ei svært så omfattande og gjennomarbeidd klage argumenterer Statnett for at dei ikkje er skattepliktige for grunnen under linjene – og viser til og med til ein Høgstrettsdom i ei liknande sak. Der tapte kommunen.

«Høyesterett la til grunn at grunneier var subjekt for eiendomsskatt på grunnen. Dommen var enstemmig på dette punktet», påpeikar Evensen, og konkluderer:

«Basert på de rettskildene som er gjennomgått ovenfor under pkt. 2.1.2, må det rettslige utgangspunktet være klart: Statnett er subjekt for eiendomsskatt på linjenettet, mens grunneier ersubjekt når det gjelder grunnen.»