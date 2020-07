Nøkler på avveie

Nyheiter

Se for deg at du skal dra på ferietur med familien. Bilen er stappet til randen, og både barn og voksne sitter klar til å kjøre den lange turen frem til reisemålet. Men så, i det du er på vei ut av huset, er nøklene borte. Hele huset må endevendes, barna begynner å mase, og til slutt er det hyling og skriking, med leie barn og slitne voksne.

Men du må likevel lete videre etter nøklene. De er bokstavelig talt nøkkelen til bedre stemning, sommerferie og ikke minst; ro. Du er fortvila. Du leter gjennom hele huset. Kjøleskapet, badet og stuebordet. Til slutt finner du dem på barnerommet under en haug med leker. I det du finner nøklene igjen, er du overlykkelig. Følelsen av lettelse er ubeskrivelig. En slik følelse tror jeg Gud har for oss når vi velger å følge ham.

Slik som gjeteren lette etter den ene sauen som ble borte, eller slik som kvinna lette etter sølvmynten som hun ikke fant, i lignelsen Jesus forteller i søndagens tekst fra Bibelen, slik tror jeg Gud søker etter oss mennesker.

Jeg tror Gud blir fortvila når vi vender oss bort fra han. Jeg tror Gud ønsker at vi skal være en av dem som ikke gjemmer oss bort, men at vi skal være som en av sauene som holder seg til flokken hans. Likevel kan alle sauer rote seg bort, og alle nøkler bli gjemt, slik som alle mennesker kan gå seg vil. Slik som nøklene, så kan noen andre være grunn til at man ender opp på feil sted.

Kanskje penger har blitt for styrende for livet, eller andre sine meninger om hvordan du skal se ut og handle, har blitt for viktig for hvordan du lever. Kanskje gjør du ting du angrer på, eller som du ikke kan stå for. Og slik er vi mennesker. Vi tar mange dumme avgjørelser, og vi velger feil ting å både gjøre og si. Men nettopp i disse situasjonene kan vi være sikre på at Gud leter etter oss. Jeg tror han er så glad i alle oss mennesker, at når han ser oss på avveie, er han fortvila og redd for at vi ikke skal finne veien tilbake. Og han er i nærheten, i konstant leting. Og når vi roper til ham om hjelp, så vet han med det samme hvor vi er, og da kommer han for å finne oss.

Bønn: Gud, takk for at du hører oss når vi roper og for at vi kan komme til deg som vi er.

Søndagens tekst

1Alle tollarane og syndarane heldt seg nær ved Jesus og høyrde på han.

2 Men farisearane og dei skriftlærde murra og sa seg imellom: «Denne mannen tek imot syndarar og et i lag med dei.»

3 Då fortalde han dei denne likninga:

4 «Om ein av dykk har hundre sauer og mistar éin av dei, lèt han ikkje då dei nittini vera att ute i øydemarka og går av stad og leitar etter den bortkomne sauen til han finn han?

5 Og når han har funne han, blir han glad og tek han på akslene sine.

6 Straks han kjem heim, kallar han saman vener og naboar og seier til dei: ‘Gled dykk med meg! Eg har funne att den sauen som var bortkomen.’

7 Eg seier dykk: På same måten er det større glede i himmelen over éin syndar som vender om, enn over nittini rettferdige som ikkje treng omvending.

8 Eller om ei kvinne har ti sølvpengar og mistar éin, tenner ho ikkje då ei lampe og sopar heile huset og leitar vel til ho finn han?

9 Og når ho har funne han, kallar ho saman veninner og nabokoner og seier: ‘Gled dykk med meg! Eg har funne att det pengestykket eg hadde mista.’

10 På same måten, seier eg dykk, blir det glede mellom Guds englar over éin syndar som vender om.»