Mange nyetableringar i Ørsta

Nyheiter

Det er god vekst i nyetableringar i Ørsta samanlikna med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre. Det skriv Ørsta Næringkontor i årsmeldinga for 2019.

I fjor kom det 204 nye føretak i Ørsta kommune, mot 124 i 2018. Det vart skipa 49 nye aksjeselskap i 2019, mot 33 året før.

Næringskonferansen, Landbrukskonferansen og Hjørundfjord Mat og Kulturfestival var viktige tiltak for Ørsta Næringskontor i 2019.

Det har vore lagt ned mykje arbeid for å innarbeide, utvikle og legge til rette avtalar og ulike tilbod i samband med Hurtigruta sine anløp på Urke.

– Dette ser vi er av stor betydning for reiselivsnæringa i Ørsta kommune. Det har konkret vore arbeidd opp imot Hurtigruten med eit Explorerprogram i Hjørundfjorden for 2021, dette for å ta heile fjorden i bruk, står det i årsmeldinga.