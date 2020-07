Hundrevis skiftar straumselskap i protest mot vindmøller

Nyheiter

Fleire hundre vindkraftmotstandarar over heile landet har bytt straumselskap i protest.

Byta kjem som følgje av ei liste som rangerer involveringane til kraftselskapa i vindkraft.

Reagerer på Tussa-kritikken til Kristiansen – Eg føler meg litt ukomfortabel med heile situasjonen som ordførar og eigar Ordførar Stein Aam meiner kritikken som Ivar-Otto Kristiansen retta mot Tussa er overraskande. No vil han ta saka opp med kommunedirektøren.

Volda-politikar Ivar-Otto Kristiansen oppfordrar Tussa-kundar til å vrake straumleverandøren sin: – Det som fekk meg til å reagere, er at dei har ein eigar som støttar vindkraft Tysdag publiserte Ivar-Otto Kristiansen (H) eit innlegg på Facebook der han skriv at han har bytta straumleverandør frå Tussa til Stranda Energi, og oppfordrar andre til å gjere det same.

Tafjord Kraft i Ålesund har hamna i verstingkategorien, og oppgir til NR K at dei har mista om lag 100 straumkundar den siste tida.

Urettferdig meiner John Halsa i Tafjord Kraft, som seier til NRK at dei ikkje har planar om vindkraftutbygging.

Professor Asgeir Tomasgard ved NTNU seier han skjøner tankegangen til motstandarane, men seier at sjølv om ein byter straumleverandør, kan straumen ein får i stikkontakten vere produsert av vindkraft. Grunnen er at all straum som blir produsert blir selt inn til ein felles marknadsplass i Europa.

Likevel meiner han det gir signaleffekt når mange kundar skiftar straumleverandør.