Vil stramme inn bandtvangen

Kommunestyrerepresentant Anne Sølvi Vatne (H) meiner bandtvangen må strammast inn, gjennom ei lokal forskrift.

Utspelet kjem etter Møre-Nytt- saka med sauebonde Kjell-Martin Standal frå Ørsta.

Han måtte avlive ein skambiten sau denne veka, og fortvilar over at hundeeigarar ikkje seier frå når hundane skader sau på beite.

Anne Sølvi Vatne fremja for to år sidan forslag for Landbruksnemnda i Ørsta om å vedta ei lokal forskrift som er strengare enn dagens reglar for bandtvang. Forslaget inneber mellom anna at bandtvangen gjeld i beiteområde frå 1. april til 1. november.

Ho viste til Sunndal kommune, som har laga lokale forskrifter for bandtvang.

– No er denne saka dessverre aktuell på nytt. Eg ber om at saka blir tatt opp igjen, slik at ikkje fleire beitedyr, eller turgjengarar, blir skadde eller verre, av hundar eigar ikkje har kontroll over, seier Anne Sølvi Vatne