Seks volleyballspelarar frå Søre Sunnmøre tatt ut på landslag

Nyheiter

Jonas Kvalen og Sigurd van Dijk Festøy frå Volda er tatt ut på seniorlandslaget for herrar. Kvalen vart for kort tid sidan klar for den tyrkiske klubben Tokat, medan Festøy spelar i den norske eliteserien for oslolaget Koll, skriv Sunnmørsposten.

På kvinnesida er Sara Krumsvik frå Volda med. Ho har tidlegare spelt for KFUM Volda, men er no i «naboklubben» Førde.

I juniorklassa er både Hedda og Nora Øvereng med, begge spelar i KFUM Volda.

På ungdomslaget er KFUM Volda-spelar Runa Redse-Arset frå Ulsteinvik tatt ut.