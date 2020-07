Sæbø utan vatn

Nyheiter

Grunna stor vasslekkasje er heile Sæbø sentrum utan vatn.

-Feilen er funnen og arbeidet med reparasjon er starta. Det er usikkert kva tid vatnet kjem tilbake, skriv kommunen på si heimeside.

Teknisk vakt Dag Jarle Aa seier at heile vassleidningsnettet og heile systemet er tømt for vatn. Det vil difor ta tid for alle får tilbake vatnet, sjølv etter at skaden er reparert

-Når skaden er reparert er det viktig at ein sparar på vatnet så vasslageret får fylt seg opp igjen, seier Aa.

Han opplyser at alle abonnentane til Sæbø vassverk har mist vatnet. Lekkasjen er ved Hjørundfjordheimen, og kommunen sine folk er i gang med å reparere skaden.