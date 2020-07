Over 900 voldingar hittil korona-testa

Nyheiter

- Totalt er det no testa 914 voldingar for koronasmitte, og heldigvis er ingen påvist smitta sidan 11. mai, fortel ordførar Sølvi Dimmen i Volda kommune.

Frå mars til mai vart fem voldingar påvist korona-smitta, men det er altså ikkje nokon nye tilfelle på over to månader.

Men heile 77 har testa seg i løpet av den siste veka.

Dimmen manar til felles innsats i sommar. Dei fleste nasjonale påbod er lempa på, og ansvaret er i stor grad lagt på den enkelte. Frå 15. juli opna myndigheitene for utanlandsreiser og opna grensene for turistar frå mange nasjonar. Til og med forbodet mot matservering frå buffet er oppheva.

- Ikkje alt verkar like logisk og det er forståeleg at vi stiller spørsmål om kvifor det eine er lov når andre ting ikkje vert opna opp. Det er lett å tenke at ein ikkje treng å ta råda like alvorleg som før og begynne å gjere sine eigne vurderingar. Eg oppmodar deg likevel å vere lojal og halde fram dugnaden gjennom sommaren. Dette kan vere avgjerande for ein god haust, skriv Dimmen i ei sommarhelsing.

Ho påpeikar at reglane for besøk ved bemanna omsorgsbustadar for eldre og institusjonar er dei same som før.

-Og vi ber om at dette vert respektert. Mange av bebuarane er i risikogruppe og er sårbare for smitte av covid 19. Alle som skal på besøk må difor ta kontakt med personellet og fylgje rutinane for besøk, understrekar Dimmen.