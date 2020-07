Favorittreisemål gir full ferje

Nyheiter

MF Eid måtte køyre ekstratur onsdag grunna mange bilar som venta på å få vere med ferja.

– Vi har kapasitet til 35 personbilar. Små personbilar. Som regel får vi trykt inn 30 bilar på ein forsvarleg måte, fortel overstyrmann Christoffer Hagen på MF Eid i sambandet Sæbø-Leknes,.

Men med opphaldsvêr kjem også dei reisande, i stort tal, for å ta ferja til Leknes.

– Så onsdag tok vi ein ekstra tur klokka 11.15 for å få ned køen litt. Det hjelpte godt på.

– Det er mykje turfolk, så det kan vere fjella som lokkar. Vi merkar alltid ein auke i trafikken når vêret er fint. At det er så mange som vil vere med ferja på ein kvardag er heller uvanleg, men det er eit teikn på at ferien er godt i gang. Elles har vi jamt over mykje trafikk i helgane. Vi synest det er veldig kjekt at så mange reiser hit og at dei bruker oss, seier Hagen.