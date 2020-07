Ny veke utan nye koronatilfelle

Nyheiter

I førre veke vart det gjennomført 70 koronatestar i Ørsta. Alle prøver var negative- altså ingen smitta. Dermed har ein truleg klart å hindre smittespreiing, etter at to tilreisande fekk påvist korona for to veker sidan.

- Det har forhåpentlegvis gått som vi håpte og trudde. Det ser ut til at dei ikkje har smitta nokon, seier fungerande kommuneoverlege Marte Vaage Øie.

Den eine av dei er framleis i isolasjon, men har blitt betre etter å ha vore sjuk.

- Dei fekk vite om smitte på arbeidsplassen etter at dei kom til Ørsta. Etter dei fekk beskjed om dette gjorde dei alt rett og tok alle forhåndsreglar. Då dei fekk symptom gjorde dei alt rett og fortener ros for det, seier Marte Vaage Øie.

Ørsta Ikkje friskmeldt

Men dette betyr ikkje at Ørsta kan erklærast som friskmeldt, og koronafritt.

-No er det ferietid, mange tilreisande og mykje kontakt mellom folk. Vi veit ingenting om når neste tilfelle kjem. Det kan skje når som helst. Vask hendene, hald avstand og ver forsiktig, oppmodar kommuneoverlegen.