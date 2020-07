Her var dei siste funna

Nyheiter

Måndag vart bratt lendegruppe i Røde Kors hjelpekorps igjen mobiliserte for å hjelpe politiet i leiting etter polske Maja Herner. Etter alt å dømme er det siste gong.

Søka måndag vart utført i same fjellpartiet som det tidlegare har vore gjort funn av leivningar. Dei positive funna i dag medfører at sjølve søksarbeidet no kan avsluttast, opplyser politiet.

Politiet konkluderer med at Maja Herner døyyde etter fall frå stor høgde. Leivningane vart funne i eit elvegjøl under stupa ved Storeniven, i eit område der det normalt er lite ferdsle.