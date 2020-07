– Har vore ei tung sak

Nyheiter

Miljøverndepartementet vil pålegge Ørsta kommune, og i neste omgang utbyggjarar, å gjere betre vurderingar av støyforholda i Ørsta sentrum. Aller siste ord i saka har Kommunaldepartementet.

– Men vi veit at sjansane er store for at Kommunaldepartementet gjer som Miljøverndepartementet tilrår, seier Stein Aam.

– Må ta meir omsyn til støy i Ørsta sentrum Miljødepartementet pålegg Ørsta kommune å gjere betre vurderingar av støyforholda i Ørsta sentrum. Dette kan forseinke planlagde utbyggingar i sentrum.

Kjernen i saka er i kor stor grad det kan byggjast bustader i «raud sone» og «gul sone» utan detaljregulering, inkludert nøye vurdering av støyforhold. Fylkesmannen vil stille strenge krav. Kommunen vil forenkle sakshandsaming av omsyn til utbyggjarane. No har altså Miljøverndepartementet gitt Fylkesmannen medhald.

– Det vil føre til forseinkingar på utbyggingssaker i sentrum. Det er fleire prosjekt her, mellom anna langs Ivar Aasen-gata. Men kommunen er innstilt på å legge til rette så raskt som råd, seier ordføraren.