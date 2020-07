– Ei rute i ei ytterdør var knust, vidare har gjerningspersonen teke seg inn på loftet via ei utvendig luke

Nyheiter

Saka skriv seg tilbake til slutten av juni.

– Morgonen måndag 22.06.2020 møtte tilsette hærverk og innbrot på skulen. Ei rute i ei ytterdør var knust, vidare har gjerningsperson teke seg inn på loftet via ei utvendig luke, for så trakka hol i himling med påfølgjande skade på taket. Om gjerningsperson deretter har vore inne i bygget er vanskelig å vurdere. Så langt det er funne ut er ingen verdiar eller gjenstandar vekk. Kommunedirektøren ynskjer å melde skadeverket og ber om at det vert oppretta tiltale mot gjerningspersonen, skriv kommunedirektør Wenche Solheim i ein e-post.

Skadeverket er estimert å koste kommunen 4.900 kroner å rette opp.