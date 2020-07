Satsar på å arrangere storfestival som normalt

Nyheiter

Medan dei aller fleste festivalar har blitt avlyste eller gått digitalt, går Animation Volda mot straumen og planlegg fullverdig festival frå 1. til 4. oktober.

Om alt går etter planen, vert dette den fjortande utgåva av festivalen.

– Det er så gøy at vi, slik det ser ut no, får til å arrangere festivalen, nesten jublar Mali Evjen, leiar for Animation Volda, på heimesida til Høgskulen i Volda.

Ho har kontakt med leiinga ved Høgskulen i Volda med tanke på koronasituasjonen.

– Og sliik stoda rundt smitte og smitteverntiltak er no, skal vi få til festivalen slik den har brukt å vere. Vi trur og håpar det skal gå opp med kapasitet og talet på gjestar og deltakarar. Så får vi eventuelt avgrense det noko om det skulle bli naudsynt.

Rekordmange filmar

Det betyr visning av filmer på samfunnshuset og arrangement både innandørs og utandørs i og rundt Volda.

Filmane som blir viste har gått gjennom ei vurdering i festivalstyret. Og i år er den jobben rekordstor. Festivalen har fått innsendt heile 1300 filmar som alle ynskjer å bli viste i Volda. Og det er berre rundt femti som kjem seg gjennom nålauget.

– Det er litt av ein jobb å sjå gjennom alle filmane. Men vi skal ikkje klage, vi er kjempenøgde med å ha fått inn så mange bidrag. Det teiknar godt for festivalen, meiner festivalsjef Evjen.