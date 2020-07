Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere

Nyheiter

Tenk deg at du skal søke en jobb. Du trenger da en CV med relevant arbeidserfaring, gode referanser og nødvendig utdanning. Og på intervjuet må du gi et godt førsteinntrykk. Ta på deg pene, passende klær. Ikke være for blid, men heller ikke for alvorlig. Hvordan du hilser har også noe å si. Du må tenke på hvordan å gi et håndtrykk som viser selvsikkerhet, men ikke overlegenhet. Og så må du kanskje tenke på hvordan å sitte. Skal du prate som en foss, eller være tilbakeholden, for å virke rolig. Ut fra dette, velges du ut til jobben, eller ikke.

Søndagens tekst viser oss hvordan Jesus plukket ut noen av de første disiplene sine. Ingen av dem søkte på en stillingsutlysning for å få gå sammen med ham, men Jesus valgte dem ut. Han fant Simon Peter og broren; Andreas, Johannes og broren; Jakob langs Gennesaretsjøen etter at de hadde gitt opp å få fisk for natten.

De som var fiskere på Jesu tid var blant de med lav status i samfunnet, og de var avhengig av å få fisk for å tjene til livets opphold. Men etter en mislykket arbeidsnatt, kommer Jesus til dem på stranden og ber dem kaste garnet ut på den andre siden av båten. Underlig, ja, men effektivt. For i det garnet dras opp, og fisken fyller båten, forstår de fire at de ikke kan annet enn å følge Jesus, for å se hva mer som kan skje rundt ham.

Hverken Simon Peter, Andreas, Johannes eller Jakob sendte inn noen form for CV til Jesus, for å få bli med ham. Ingen av dem hadde forberedt seg på å gjøre et godt førsteinntrykk, og ingen av dem kunne tenkt at denne morgenen på stranden ved Gennesaretsjøen skulle bli livsforvandlende.

Disse disiplene, og resten av de tolv, skulle være menneskefiskere, og skulle vitne om det de hadde sett. Og jobben ble vellykket. Alle vi som har hørt om Jesus er en direkte følge av deres arbeid med å formidle videre, at Jesus var Guds sønn, at han døde og sto opp igjen, for å frelse alle oss mennesker.

Vi kan også være disipler og menneskefiskere for Jesus. Vi trenger ikke sende inn CV, og vi trenger heller ikke gjøre et godt førsteinntrykk. Alle som vil kan få være med i gjengen.

Bønn: Gud, takk for at du tar imot oss som vi er, og hjelp oss å vise andre hvem du er. Amen

1 Ein gong stod Jesus nede ved Gennesaretsjøen, og folket trengde seg om han for å høyra Guds ord. 2 Då fekk han sjå to båtar som låg ved stranda. Fiskarane hadde stige ut av dei og heldt på å skylja garna. 3 Jesus steig ut i ein av båtane, den som høyrde Simon til, og bad han leggja litt ut frå land. Så sette han seg og underviste folket frå båten.

4 Då han hadde tala ferdig, sa han til Simon: «Legg ut på djupet og set garna, så de kan få fisk.» 5 «Meister», svara Simon, «vi har streva i heile natt og ikkje fått noko. Men på ditt ord vil eg setja garna.» 6 Så gjorde dei det, og då stengde dei slik ei mengd med fisk at garna heldt på å rivna. 7 Dei gav teikn til arbeidslaget i den andre båten at dei skulle koma og ta i med dei. Og då dei kom, fylte dei begge båtane, så det var nære på dei sokk. 8 Då Simon Peter såg det, kasta han seg ned for Jesu føter og sa: «Gå frå meg, Herre! Eg er ein syndig mann.» 9 For både han og alle som var med han, vart fulle av otte og undring over fiskefangsten dei hadde fått. 10 Like eins var det med Jakob og Johannes, sønene til Sebedeus, som fiska saman med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Ver ikkje redd! Heretter skal du fanga menneske.» 11 Så rodde dei båtane i land, gjekk frå alt og følgde han.