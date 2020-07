Her blir campingturistane lurte

Nyheiter

Nei, dette skiltet stemmer ikkje. Det er ikkje 400 meter til avkøyrsla til campingplassen i Volda. For det er ingen campingsplass i Volda sentrum lenger.

Så dermed vert turistar lurte, og det ønskjer Volda Næringsforum og kommunen å gjere noko med. Men det er Statens vegvesen som har ansvaret for skiltinga, og difor har kommunen sendt brev om saka.

- Volda kommune har på oppmoding frå Volda Næringsforum og ved sjølvsyn og eigenerfaring, eit ønskje om tildekking av skilt for campingplass langs E39 i Volda sentrum. Dette gjeld skilt til «Leiteland camping», som for tida ikkje er i drift, står det i ein epost til Statens vegvesen.

Det er altså ikkje ønskje om å fjerne skiltet.

- Campingplassen kan kome i drift att, så det er ikkje ønskjeleg med demontering slik ein oppfattar situasjonen no. Men med stadige feiloppfatningar frå turistar og reisande i høve skiltinga som er der i dag, ser vi at det bør dekkjast til for å fjerne feilinformasjon. Vi oppmodar om at dette vert gjort og høyrer frå dykk i saka, skrivEdvin Løfoll avdelingsleiar, veg og park.