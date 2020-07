Nyheiter

Mørenytt.no la laurdag ut ei sak om metallskrot på Nivane i Ørsta. Ola Lingås meiner det er på tide at dei om lag 50 år gamle restane av vindskjermar vert fjerna.

Bjørn Skoge frå Gursken fortel at han vende seg til kommunen i 2015, men same problemstilling.

-Hei, eg hadde meg ein fin tur og utforska Ørstafjella på torsdag, gjekk på Nivane og ei runde på utsiktspunkta rundt Nivane, når eg gjekk vestover frå varden på Nivane og hadde gått ca. 500 m byrja eg å verte oppmerksam på store metallbitar i steinura, kom ut på ei stor flate så låg der ei masse forvridd metallskrot, kva er dette? Har ikkje den som har plassert ut desse konstruksjonane oppryddingsplikt?, skriv han i ein e-post til kommunen.

Fekk svar frå kommunen

Og han fekk dette svaret frå Plan og miljøavdelinga:

"Det du har funne her er nok gamle kommunale synder. Etter det eg har fått opplyst vart det på 70-talet(?) eller der omkring etablert snøfangarar som skulle hindre at det bygde seg opp snøskavlar som eit rasførebyggande tiltak. Desse tolte ikkje påkjenningane frå snø, ver og vind og vart etter relativt kort tid brotne ned. Eg er heilt samd med deg i at her er eit behov for opprydding, men kan ikkje svare på om det vil vere mogleg eller aktuelt å gjennomføre. Eg finn å måtte vise deg til Tekniske Tenester, og sender derfor denne e-posten i kopi til teknisk sjef."

Dette var i september 2015, altså for snart fem år sidan.