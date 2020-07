Nyheiter

Barn og unge i Norge et for lite fisk og det er ikkje bra. Fisk er sunn og god mat, og ikkje minst så er Noreg ein av verdas leiande fiskerinasjon, så fisk må ein berre lære seg å like! Ofte kan det vere foreldre som ikkje tilbyr fisk til barna sine fordi ein trur at dei ikkje likar fisk, og no om sommaren kan det kanskje verte litt vel mykje grillpølser til dei yngste?