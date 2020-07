Opning av Skaparhuset under Trebaatfestivalen 14. august

Nyheiter

Skaparhuset gjenopnar fredag 14. august, under Trebaatfestivalen i Ulsteinvik. Skaparhuset ligg i Sjøgata rett ved Quality Hotel Ulstein, og skal dermed vere lett å finne. Når den tid kjem.

Opninga vert todelt. Først blir det ein offisiell del for inviterte gjestar. Så kan alle kome innom for å sjå på lokalet og få ein smakebit av kva som vil skje der framover.

- Vi har jobba lenge med å sette i stand lokalet og no gler eg meg veldig til å puste liv i denne unike møteplassen for innovasjon og læring. Ein arena for læringslivet, rett og slett, seier dagleg leiar Kjersti Kleven.

Desse står bak Skaparhuset: Høgskulen i Volda, Mafoss, NCE iKuben, ProtoMore kunnskapspark, Sparebanken Møre, Ulstein Næringsforum, Ulstein kommune, Ulstein vidaregåande skule og ÅKP. Prosjektet er økonomisk støtta av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sparebanken Møre.