Ingen koronakroner til kinoen

Nyheiter

Ørsta kommunale kino søkte Norsk kulturråd om kompensasjon for arrangørar i kultursektoren ved avlysing, stenging eller utsetting av arrangement som følge av koronautbrotet. Søknaden vart handsama av kulturrådet, og dei avslo søknaden. Dette vedtaket klaga Ørsta kino på, men kulturrådet tok ikkje klaga til følge, og saka gjekk difor til kulturdepartementet for endeleg handsaming.

– Kulturrådet sitt avslag er grunngjeve med at Ørsta kommunale kino er ei offentleg verksemd og difor ikkje er omfatta av målgruppa for kompensasjonsordninga, står det i eit skriv frå kulturdepartementet til Ørsta kino.

I klaga skriv Ørsta kommunale kino m.a. at det kan verke som om kinoane vert behandla ulikt, og at dei har fått informasjon om at kinoar med tilsvarande kommunal drift som Ørsta, har fått kompensasjon.

Men kulturdepartementet står ved avslaget til kulturrådet.

– Det kjem fram i Enhetsregisteret at Ørsta kommunale kino er eit organisasjonsledd i Ørsta kommune og ein del av kommuneforvaltninga. Ørsta kommunale kino er dermed organisert som ein del av Ørsta kommune, og vilkåra i forskrifta for å ta imot kompensasjon er difor ikkje oppfylt.

Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på.