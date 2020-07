Rekordhøg leigepris i Ørsta/Volda

Nyheiter

Den felles legevakttenesta for Volda og Ørsta skal samlokaliserast med ambulansetenesta og politiet ovanfor flyplassen i Hovdebygda. Leigeprisen per kvadratmeter ligg mellom 750 og 1000 kroner høgare per kvadratmeter enn normalen for dei mest attraktive næringslokala i Ørsta og Volda sentrum.