Køyrde tungbil utan løyve og kompetanse

Statens vegvesen hadde kontroll retta mot tyngre køyretøy ved Kjøs bru i Volda onsdag. I alt 17 tyngre køyretøy vart kontrollerte.

- Det vart utferdiga tre mangelappar på tekniske manglar. Dette gjekk på lys og underkøyringshinder. Ein førar transporterte bil utan transport løyve. Føraren mangla i tillegg yrkeskompetanse. Forholdet vert rapportert til løyvemyndigheitene og føraren vert anmeldt. Det vart utferdiga tre gebyr. To for utslitne dekk og eit for ikkje å ha medbrakt førarkort, skriv vegvesenet si kontrollavdeling for Nordfjord i ei pressemelding.