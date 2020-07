Fyrlykt på moloen ved Volda hamn

Nyheiter

Volda kommune skal gjere det trivelegare å spasere ut på moloen i småbåthamna i Volda.

Der skal det nemleg plasserast ei fyrlykt og det dei kallar ein fjordportal – ein stad der ein kan setje seg ned, slappe av og nyte utsikta mot Folkestad. Blant anna.

Volda kommune har no byggjemeldt tiltaket. Og det er sett av pengar til slike tiltak i investeringsbudsjettet for 2020.

Volda kommune byggemelder nytt tiltak i sentrumsprosjektet

I investeringsbudsjettet for 2020 er det sett av midlar til ulike tiltak for utvikling av gate- og utemiljøet i Volda sentrum. Med løyvinga i budsjettet og utviklingsplanen for Volda sentrum som grunnlag går no kommunen vidare og byggemelder og sender ut på anbod fjordportalen og fyrlykta på moloen.

Det er Gehl Architects som har teikna «fjordportalen», og fyrlykta som skal plasserast i enden av moloen er ei eldre fyrlykt frå Dalsfjord Fyrmuseum. Det skal også plasserast info-skilt om fyrvesenet og fyrmuseet.

Fjordportalen skal byggast i betong og tre, og ein nyttar dei same arkitektoniske verkemidlane som på dei nye bruane i Elvadalen. Inntil sjølve portalen vert det etablert benkar/sitjeplassar.

Eitt av elementa i fjordportalen er ein utsiktspir som gjer det mogleg å gå ut på og få nærkontakt med sjøen/fjorden. Ein håper fjordportalen med lykta vert ein attraktiv sosial møteplass for innbyggjarane og for turistar/besøkande.