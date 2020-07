Vil legge hellerås ved Kjempehaugen

Nyheiter

– I utgangspunktet var vi lite lysten på ei rås ved Kjempehaugen. Vi har likevel akseptert at det kan vere nyttig med ei enkel hellelagt rås for å unngå slitasje og kanskje opptrakka våte parti, skriv fylkeskonservator Bjørn Ringstad i ein e-post til Ørsta kommune.

Kommunen har sendt førespurnad til fylkeskonservatoren på vegner av tiltakshavar.

Kommunen skriv at det er motstridande syn mellom verneinteressene kring gravhaugen og omsyn til universell utforming.

– Kommunen er innstilt på å legge stor vekt på verneomsynet, men signalet dykkar om at hellegangen bør vere så smal som 50 cm kan vere vanskeleg i høve omsyna til tilgjenge for alle. Dimensjonerande breidde for rullestol er 90 cm, og turveg vil normalt ha ei breidde på min. 1,2 m. Søkjar har no skissert eine alternativet med breidde 80 cm. Vi vonar såleis at ei breidde på 80, helst 90 cm kan aksepterast som eit kompromiss, skriv kommunen, og legg til at det hastar å få ei avklaring då det er ønske om å få laga til hellegangen i løpet av sommaren.

– Dette er ikkje minst viktig i år med bakgrunn i koronakrisa. For Ørsta kommune er dette både ei viktig sak i høve kulturminnevern og i høve næringsutvikling.

Fylkeskonservatoren seier at dersom inngrepet vert for stort, må dei seie nei.

– Når vi får spørsmål om universell utforming endrar tiltaket karakter. Vi vert difor også usikre på om det her er snakk om ei samanhengande rås med heller. Vi hadde sett føre oss mindre heller med gras mellom, kanskje med ein avstand på 15–30 cm. Dette vil vi kunne akseptere med heller på maks 80 cm breidde. Dersom det vert krav til meir universell utforming og «finare» rås enn dette, må vi seie nei til heile tiltaket. Det er også viktig at det ikkje vert jamna ut for å gjere det «flatt og fint» der hellene eventuelt skal ligge. Det er viktig for oss at området rundt haugen bevarer karakteren sin mest mogleg. Det er allereie tidlegare gjort mykje planering og utfylling nord for haugen, skriv Ringstad til kommunen.