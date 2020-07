Grøvik Verk har hittil halde oppe omsetnaden trass korona

"Men svært alvorleg om vi får ny smittebølgje"

– Då samfunnet vart stengt ned, trudde vi at alle pilar skulle peike rett ned. Men takka vere all oppussinga, har vi i første halvår om lag same omsetnad som i fjor. Men det blir spennande framover.