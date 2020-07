Mange vil teste seg – men ingen nye er smitta førebels

Nyheiter

I alt 69 personar testa seg for korona i Ørsta i førre veke. Det er meir enn 40 fleire enn veka før. Årsaka synest klart: Mange vart urolege etter meldinga om to smittetilfelle i Ørsta.

– Det vart eit rush på telefonen for koronatesting. Difor utvidar vi no opningstida for denne telefontenesta, seier fungerande kommuneoverlege Marte Vaage Øie.

To personar som er på ferie i Ørsta har fått påvist smitte. Men ingen av dei andre som har testa seg har testa positivt.

– Betyr det at de har klart å avgrense smitten?

– Det ser ut til at det ikkje har vore meir smitte. Vi veit det ikkje sikkert enno, men det ser slik ut

-Korleis går det med dei to som er smitta?

– Begge har symptom. Og begge er isolerte.

– Gode sjansar for å hindre spreiing, meiner kommuneoverlegen Kommuneoverlegen i Ørsta meiner det er gode sjansar for å hindre koronautbrot i Ørsta, sjølv om der er påvist smitte på ein tilreisande. – Men folk må vere forsiktige, seier fungerande kommuneoverlege, Marte Vaage Øie.

Utvidar telefonteneste

Telefonen for dei som lurer på om dei skal teste seg skal frå onsdag vere open frå 0830-1200, og 1230 til 1345.

– Vi ønskjer at flest mogleg testar seg, men det er berre dei som har symptom som vert testa, seier Vaage Øie.

I Ørsta, som fleire andre stader i landet, er det forholdsvis mange som har blitt forkjølt.

– Mange av dei vi har testa siste veke har hatt det som kan kallast vanleg forkjøling. Dette viser at virus smittar, sjølv om vi har tiltaka mot korona, seier Marte Vaage Øie.

Ho meiner at det ikkje er nokon grunn til å slappe av, sjølv om det så langt ser ut til at det ikkje er noko stort smitteutbrot i Ørsta.

– Vi har rimeleg kontroll på situasjonen, men korona er veldig smittsamt. Vi er budde på at det kan kome nye smittetilfelle når som helst, og ørstingar som reiser på ferie kan bli smitta andre stader i landet.

Uroleg for dei eldre

Det er fire månader sidan koronaen kom til Noreg for alvor, og mange har blitt råka på ulike måtar. Kommuneoverlegen tenkjer spesielt på dei eldre på institusjonane.

– Dei som er på sjukeheimar er i praksis isolerte, og det er tøft for dei. Men vi må vere strenge, for det får svært store konsekvensar er dersom det kjem smitte inn i institusjonane.

Ho minner om reglane for besøk ved sjukeheimane.

– Besøk må vere avtalt dagen før mellom 11–15. I helgene må besøk avtalast før fredag klokka 1500. Eg oppmodar folk til å besøke dei eldre. Det er viktig for dei å få besøk, og å gjere kvardagen lettast mogleg for dei.

Her er kommunen sin informasjon om korona: Ørsta kommune