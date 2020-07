Nytt forskingsprosjekt

Korleis har koronapandemien påverka cruiseturismen i vest?

Koronapandemien har gjort at fjordane på Vestlandet er utan cruiseskip i sommar, og ingen veit korleis åra framover blir. Kva konsekvensar har det for økonomi, utslepp og for lokalsamfunna? Det skal Vestlandsforsking kartlegge i samarbeid med dei tre fylkeskommunane på Vestlandet.