Stadfesta: To smitta i Ørsta

Det er stadfesta at personen i same husstand som smittetilfellet registrert 1. juli har testa positivt på Covid-19.

-Det betyr at vi no har to registrerte smitta i Ørsta kommune, skriv kommunen i ei pressemelding..

Dei smitta er på ferieopphald i Ørsta og er isolert på ei privat adresse. Det er ingen definerte nærkontaktar etter at dei to kom til Ørsta, men for sikkerheits skuld har tre moglege nærkontaktar teke koronatest.Fungerande kommuneoverlege Marte Vaage vurderer situasjonen som under kontroll.

– Vi har god dialog med dei smitta og har kartlagt situasjonen. Personane har vore forsiktige etter dei fekk mistanke om smitte og har fylgt nasjonale anbefalingar for å hindre smittespreiing, står det i pressemeldinga.

- Det er svært viktig at alle som opplever luftvegssymptom eller andre symptom på smitte, held seg heime og vekke i frå andre. Folk som opplever symptom skal ikkje nøle med å kontakte koronatelefonen, då det er veldig viktig at alle som har symptom blir testa, skriv kommunen i pressemeldinga.