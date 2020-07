Mykje lus,men betre enn i fjor

Nyheiter

Ørstafjorden er med på den nasjonale overvakinga av lakselus på villfisk, og kvar år vert det fanga sjøaure og laks for å telje lus.

Det første teljingane i år var i veke 22 (siste veka i mai). Dette er i den perioden laksesmolt vandrar ut frå elvane. Det var lus på tre av fire kontrollerte sjøaurar.

– I Ørsta vart det funne lus på 74 prosent av dei undersøkte individa. Gjennomsnittleg intensitet vart berekna til sju lus. På 30 prosent av fisken vart det funne meir enn 0,1 lus per gram kroppsvekt, står det i den første rapporten frå årets luseteljing.

Dermed er konklusjonen: " Data frå sjøaure i Ørstafjorden indikerer eit moderat til lågt smittepress i det aktuelle tidsrommet».

Havforskingsinstituttet og Norsk Institutt for Vannforsking (NINA) har telt lakselus på sjøaure i Ørstafjorden over fleire år, som ein del av den nasjonale luseovervakinga.

Verre i fjor

Overvakingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) vert kvart år gjennomført for å skaffe datagrunnlag til rådgjeving, spesielt i samband med berekrafta for oppdrett.

I fjor var tala verre. Av 190 sjøaurar hadde 189 meir enn ei lus. Og ni av ti av fiskane hadde så mykje lus at det har skadeleg eller dødeleg påverknad.

– Her er det gjort gode fangstar, så dette er eit godt datamateriale. Og det er ei skyhøgt snitt for talet på lus. Desse fiskane er truleg sjanselause, sa prosjektansvarleg for villaks i Norges Jeger og Fiskarforbund (NJFF), Alv Arne Lyse i fjor.

Fleire lakseelvar i Storfjorden stengde, og i Ørstaelva er det ikkje lov å fiske sjøaure.

Raude lys for sjøauren i 12 elvar i Ørsta og Volda Sjøaurebestandane i elvane i Ørsta og Volda er i dårleg forfatning. Ingen tvil om syndaren, viser ny forskingsrapport.

Raude lys

Lakseluspresset i fjordane på Sunnmøre har vore stort og det er «raudt lys» for oppdrettsnæringa i store område.

Det betyr at oppdrettarane kan bli pålagde å redusere produksjonen opp til seks prosent. I soner med raust lys vert det gått ut frå at over 30 prosent av den ville laksesmolten kan døy som følge av lakselus. Oppdrettarar som hamnar i denne kategorien, kan søke om unntak frå reduksjon dersom dei kan vise til låge lusetal.