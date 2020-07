Gir seg på Stortinget

Nyheiter

Det skriv Dagens Næringsliv.

Dale, frå Dalsfjorden, fortel at han heller vil jobbe i næringslivet, men han utelukkar ikkje eit comeback.

Dale har vore både landbruksminister, samferdselsminister og statssekretær i Finansdepartementet, og i fleire år har han også vore nemnd som ein mogleg arvtakar til Frp-leiar Siv Jensen.

– Men no gjer Jon Georg Dale som Høgre sin kronprins Torbjørn Røe Isaksen, og varslar at han ikkje vil vere folkevald, skriv Dagens Næringsliv.

– Eg har lenge hatt lyst til å prøve næringslivet. Det har forsterka seg dei siste månadene, i lys av korona faktisk. For eg har sett kva utfordringar næringslivet vil ha dei neste åra. Eg trur eg har mykje å lære der, men også ein del å bidra med, seier Dale til avisa.

Han seier at det er "takk for meg i denne omgang, men eg trur eg kjem tilbake."

– Eg har vore motivert for å stå på for Frp, både i regjering og då vi gjekk ut. Eg søkjer no ut for å vende tilbake.