– Vi skal ikkje legge ned

Nyheiter

– Men hos G-Sport Ørsta er det slett ikkje snakk om å legge ned, forsikrar butikksjef i Ørsta, Tore Hasund i ei pressemelding.

– Det vert annonsert med opphøyrssal i fleire butikkar etter konkursen i Gresvig-konsernet tidlegare i vår. Men det gjeld ikkje oss. Vi eig butikken sjølv, og her er det fullt køyr.

Sjølv om det har vore store utfordringar i sportsbransjen både i vinter og i vår, er Hasund oppteken av å få fram at dette har endra seg dei siste par månadene.

– Vi får faktisk ein positiv effekt av korona-våren. Folk dreg på noregsferie og brukar naturen meir. Då kjøper dei elsyklar og hengekøye i staden for sydentur. Det merkar vi godt, og må faktisk jobbe på for å skaffe nok varer, seier Hasund i pressemeldinga.

G-Sport og G-MAX er no i ferd med å verte fasen ut som kjedenamn for å skifte namn til Intersport, men akkurat kva butikkar som får gå inn under den nye Intersport-paraplyen er enno ikkje avklart fordi Konkurransetilsynet har saka til vurdering.

– Planen har heile tida vore at vi skal drive vidare som Intersport, men her må vi rett og slett vente på Konkurransetilsynet. Og uansett namn: Butikken vert driven vidare, seier Hasund