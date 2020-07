Nyheiter

Fatima gliser frå øyre til øyre. Ho har vore ein heil dag i Brudavolltunet saman med ein stor gjeng av andre barn og unge, på sommarmoro i regi av Ørsta kommune og for høvet, Stiftinga Sunnmøre Museum. Tilbodet var ope for alle som ønskte ein opplevingsrik dag i ferien, og var i rekka av fleire andre arrangement som har gått føre seg i over ei veke.